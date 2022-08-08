Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

08.08.2022 17:35
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Aşağı Sarhan Mahallesinde Harun Elhan sevk ve idaresindeki 44 ABU 815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çilboğaz köyü yol ayrımında takla attı. Kazada telefon direğine ve evin duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Harun Elhan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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