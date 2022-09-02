Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet, öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet, öldü

02.09.2022 21:33
Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet, öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Koca (13), hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Koca (13), hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Vakkas T. yönetimindeki 06 EF 8959 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Koca'ya çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan Muhammet, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet, yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazanın ardından araç sürücüsü Vakkas T. gözaltına alınırken, hastaneye gelen Muhammet Koca'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı İki aracın karıştığı feci kaza kamerada: Otomobillerden biri marketin kepenklerine çarptı İki aracın karıştığı feci kaza kamerada: Otomobillerden biri marketin kepenklerine çarptı
Kaynak: DHA

Adıyaman, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet, öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:17 Rusya, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı en büyük kozunu oynadı! Doğal gaz sevkiyatı süresiz durduruldu
20:43 Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:50 Aracını park eden polisi "Burası bizim yerimiz" diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı
18:34 Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 21:33:14. #1.12#
SON DAKİKA: Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement