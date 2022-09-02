Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet, öldü

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Vakkas T. yönetimindeki 06 EF 8959 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Koca'ya çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan Muhammet, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet, yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazanın ardından araç sürücüsü Vakkas T. gözaltına alınırken, hastaneye gelen Muhammet Koca'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Adıyaman, Tragger, Güncel, Son Dakika

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