Adıyaman'ın cadde ve sokakları boş kaldı - Son Dakika

Adıyaman'ın cadde ve sokakları boş kaldı
13.12.2020 12:41
Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Cuma akşamı saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Adıyaman genelinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Adıyaman'da, vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Adıyaman'ın cadde ve sokakları tamamen boş kaldı. - ADIYAMAN
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