Çelikhan Kaymakamı Arslantürk, köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Çelikhan Kaymakamı Arslantürk, köy ziyaretlerinde bulundu

01.10.2022 09:32
Çelikhan Kaymakamı Arslantürk, köy ziyaretlerinde bulundu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Kaymakamı Abdullah Arslantürk, köy ziyaretlerinde bulunarak devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Kaymakamı Abdullah Arslantürk, köy ziyaretlerinde bulunarak devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlçeye bağlı Karagöl köyünü ziyaret eden Kaymakam Aslantürk, burada köylülerle görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi.

Aslantürk ve beraberindekiler daha sonra Karagöl ve Korucak köy yolunda taş duvar yapımı alanında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Aslantürk'e Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı ve kurum amirleri eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çelikhan Kaymakamı Arslantürk, köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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