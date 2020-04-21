Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı beldesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı beldesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kaya Mahallesi'nde oturan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine burada karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakam Abdullah Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede tüm giriş ve çıkışların durdurulduğunu, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina sürecinin devam edeceğini söyledi. Mahallede 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildiğini ifade eden Demirdağ, "Karantina uygulamasına yönelik denetimler yapılarak tedbirlere riayet etmeyenler hakkında idari ve adli işlem uygulanacaktır." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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