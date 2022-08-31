Edinilen bilgilere göre, Mahmut Ü., idaresindeki çapa motoru ile Ali Devran G., idaresindeki 44 EZ 703 plakalı hafif ticari araç, Çelikhan ilçesi Geller Köprüsü mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada Zakine B., Fatma Ü., Elif Ü., Elif Ü., Mahmut Ü., Zeynep G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çapa motoru ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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