Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Eğitime Kar Engeli

22 dakika önce

Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.


İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın ilçe merkeziyle köylerdeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Çelikhan, Güncel
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