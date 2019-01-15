Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Eğitime Kar Engeli
22 dakika önce
Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Çelikhan
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın ilçe merkeziyle köylerdeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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