Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Eğitime Kar Engeli

53 dakika önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.


İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 17 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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