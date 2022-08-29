Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Gölbağı köyü Totik mevkiinde M.A. isimli şahsın izinsiz keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Şüpheli şahsın tarlasında yapılan arama sonucunda 46 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Hisarcık, Çelikhan, Jandarma, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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