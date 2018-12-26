Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Okullara 'Kar' Tatili

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Okullara 'Kar' Tatili

48 dakika önce

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Okullara 'Kar' Tatili, System.String[]
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı köy yolları, kar nedeniyle kapanırken ilçe merkezinde de kar kalınlığı arttı. Yarın da devam etmesi beklenen kar nedeniyle ilçede okullar 1 gün tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu almış olduğu kararıyla (27 Aralık Perşembe günü) yarın ilçe genelinde tatil kararı alınmıştır" dedi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:07 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı! ABD Başkanı Trump'ın, 50 Yıl Önce Askere Gitmemek İçin Sahte Sağlık Raporu Aldığı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 23:55:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Okullara 'Kar' Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]