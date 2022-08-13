ÇELİKHAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 14 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ÇELİKHAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 14 YARALI

13.08.2022 10:58

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Çelikhan- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan dönen Sertaç Dağabakan yönetimindeki 06 BYG 011 plakalı minibüsün, Doğanlı Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle knotrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada; sürücü ile minibüste bulunan Azize D., Aygül D., Nurgül D., Gülcan D., Hasan G., Şeyma G., İbrahim Halil G., Abdulhakim G., Hilal G., Tuğba G., Fatime G., Neval G. ve Zeliha G. yaralandı. Yaralılar, kaza ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇELİKHAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 14 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
07:49 Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 10:58:59. #1.12#
SON DAKİKA: ÇELİKHAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 14 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement