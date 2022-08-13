Kaza, gece geç saatlerde Çelikhan- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Malatya 'dan dönen Sertaç Dağabakan yönetimindeki 06 BYG 011 plakalı minibüsün, Doğanlı Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle knotrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada; sürücü ile minibüste bulunan Azize D., Aygül D., Nurgül D., Gülcan D., Hasan G., Şeyma G., İbrahim Halil G., Abdulhakim G., Hilal G., Tuğba G., Fatime G., Neval G. ve Zeliha G. yaralandı. Yaralılar, kaza ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇELİKHAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 14 YARALI - Son Dakika

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