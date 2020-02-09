Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi

6 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar yarın tatil edildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar yarın tatil edildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede soğuk hava ve şiddetli rüzgarın yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

Çelikhan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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