Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi
6 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar yarın tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:28 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar yarın tatil edildi.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede soğuk hava ve şiddetli rüzgarın yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.
Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.
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