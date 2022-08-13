Adıyaman'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

13.08.2022 16:24
Adıyaman'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Sertaç D. idaresindeki 06 BYG 011 plakalı minibüs, Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 11'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüsün sürücüsü ile araçtaki 13 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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