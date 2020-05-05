Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi - Son Dakika

Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, etrafı büyük şehirlerle çevirili olan Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi.

Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, etrafı büyük şehirlerle çevirili olan Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi.


Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerin ortasında bulunan Adıyaman'dan çevre illere giriş çıkışlar durunca Adıyaman'da doğal karantina oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya, Aydın, Erzurum, Malatya, Hatay, Mersin ve Muğla'ya giriş çıkış sınırlamasının sona erdiğini açıklamasının ardından Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi.


Kararın ardından gece yarısı 24.00'ten itibaren Malatya'dan Adıyaman'a gelen vatandaşların il merkezi girişlerinde ateş kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında vatandaşlar kent merkezine alındı. - ADIYAMAN

Cumhurbaşkanı, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:40 Kaynak: İHA


Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi         
19:52
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak         
19:38
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var         
19:26
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu         
19:19
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu         
18:19
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
18:15
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
17:46
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor         
17:05
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 20:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]