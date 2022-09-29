Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

29.09.2022 10:50

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 11 kilo 130 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 11 kilo 130 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe kırsalında Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, S.B. ile H.B'nin ikametlerinde ve bahçelerinde yaptıkları aramada, 11 kilo 130 gram kubar esrar, 45 kök Hint keneviri, hassas terazi, av tüfeği, tabanca, şarjör ve mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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