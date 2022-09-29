Ekipler, S.B. ile H.B'nin ikametlerinde ve bahçelerinde yaptıkları aramada, 11 kilo 130 gram kubar esrar, 45 kök Hint keneviri, hassas terazi, av tüfeği, tabanca, şarjör ve mermi ele geçirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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