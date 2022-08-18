Gerger'e atanan Kavak Kaymakamı Saygılı'ya veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Gerger'e atanan Kavak Kaymakamı Saygılı'ya veda yemeği düzenlendi

18.08.2022 10:25
Gerger'e atanan Kavak Kaymakamı Saygılı'ya veda yemeği düzenlendi

Adıyaman'ın Gerger ilçesine atanan Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'ya veda yemeği düzenlendi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine atanan Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'ya veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Saygılı, Güven Göleti Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemekte yaptığı konuşmada, 21 Eylül 2020'de Kavak'ta göreve başladığını söyledi.

İmkanlar dahilinde hizmet yürüttüklerini belirten Saygılı, "Dostluklarımız, arkadaşlıklarımız baki kalacaktır. Zaman zaman mahalle ziyaretlerinde bulundum. Bu yerlerde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılandım. Mutluyum ama sizlerden ayrılmanın burukluğunu yaşıyorum. Benim sizlere hakkım geçtiyse helal ediyorum. Sizler de hakkınızı helal ediniz. Artık Adıyaman'ın Gerger ilçesinde de bir evinizin, kardeşinizin, dostunuzun olduğunu unutmayınız." dedi.

Programa Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli, daire amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Hisarcık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerger'e atanan Kavak Kaymakamı Saygılı'ya veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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