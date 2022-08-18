İmkanlar dahilinde hizmet yürüttüklerini belirten Saygılı, "Dostluklarımız, arkadaşlıklarımız baki kalacaktır. Zaman zaman mahalle ziyaretlerinde bulundum. Bu yerlerde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılandım. Mutluyum ama sizlerden ayrılmanın burukluğunu yaşıyorum. Benim sizlere hakkım geçtiyse helal ediyorum. Sizler de hakkınızı helal ediniz. Artık Adıyaman'ın Gerger ilçesinde de bir evinizin, kardeşinizin, dostunuzun olduğunu unutmayınız." dedi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Hisarcık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gerger'e atanan Kavak Kaymakamı Saygılı'ya veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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