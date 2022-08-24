Gölbaşı'nda uyuşturucu denetimi yapıldı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda uyuşturucu denetimi yapıldı

24.08.2022 14:54
Gölbaşı'nda uyuşturucu denetimi yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu denetimi yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu denetimi yapıldı.

Gölbaşı ilçesinde 17 ekip 157 polisin katılımıyla yapılan uyuşturucu denetimleri çerçevesinde 678 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Umuma açık 14 mekanda ise aramalar gerçekleştirilirken uyuşturucu madde ticaretinden 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.C., isimli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda denetimlerde M.E., isimli şahsın üzerinden 1.15 gram toz esrar, M.T., ile C.T., isimli şahıslar üzerinde ise 2.39 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken yakalanan 4 şahıs ise gözaltına alındı. Öte yandan yapılan denetimlerde hassas burunlu narkotik köpeği de yer aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda uyuşturucu denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda uyuşturucu denetimi yapıldı - Son Dakika
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