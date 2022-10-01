Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

01.10.2022 09:16

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor.

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Kaynak: AA

Adıyaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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