Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Harmanlı Beldesi kırsalında 2 kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 2 kişinin elinde parçalara ayrılmış 2 dağ keçisi buldu.
Kaçak avlanan 2 kişiye toplam 500 bin lira tazminat, 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeğine el kondu.
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