Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza - Son Dakika
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Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza

06.08.2022 16:36
Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Harmanlı Beldesi kırsalında 2 kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişinin elinde parçalara ayrılmış 2 dağ keçisi buldu.

Kaçak avlanan 2 kişiye toplam 500 bin lira tazminat, 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeğine el kondu.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza - Son Dakika
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