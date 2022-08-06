Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza - Son Dakika

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