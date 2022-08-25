Adıyaman'da traktör devrildi; 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da traktör devrildi; 1 ölü, 8 yaralı

25.08.2022 12:17
Adıyaman'da traktör devrildi; 1 ölü, 8 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen traktördeki Ayşe Fatma Gündoğdu (52) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen traktördeki Ayşe Fatma Gündoğdu (52) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yukarı Nasırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Gündoğdu'nun (53) kullandığı 02 HU 581 plakalı traktör, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktördeki Ayşe Fatma Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Traktördeki kişilerin kendilerine ait tarlaya gitmek için yola çıktıkları belirtildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Gündoğdu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da traktör devrildi; 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da traktör devrildi; 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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