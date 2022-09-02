Edinilen bilgiye göre, Kurugeçit Mahallesi'nde Mustafa E. idaresindeki 01 ADR 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa E. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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