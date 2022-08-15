Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

15.08.2022 20:50
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Tapar (47), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Tapar (47), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Tapar yönetimindeki 46 F 5296 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammet Tapar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika

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