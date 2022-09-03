Kendini araçların önüne attı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendini araçların önüne attı

03.09.2022 16:33
Kendini araçların önüne attı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs kendini araçların önüne attı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs kendini araçların önüne attı.

Olay, Adıyaman Gölbaşı ilçesi Balkar beldesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mehmet İbrahim D. (37) isimli şahıs karayolu kenarında durarak yoldan geçen ağır vasıta araçların önüne kendini attı.

Kahramanmaraş karayolu üzerinde ruhsal sorunları olan şahıs ilk olarak bir tırın önüne atladı ancak tır sürücüsü direksiyonu kırarak son anda şahsa çarpmadan ilerledi.

Şahıs ikinci hamlesini bir kamyonun önüne atlayarak yaptı. M.A. yönetimindeki 02 LC 483 plakalı kamyon yola atlayan Mehmet İbrahim D.'ye çarptı. Kazada yaralanan şahıs Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı ve yapılan ilk müdahalesinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Diyarbakır annelerinden 'Anneler Hep Var Olacak Terör Yok Olacak' etkinliği Diyarbakır annelerinden 'Anneler Hep Var Olacak Terör Yok Olacak' etkinliği Gölbaşı'nda minibüste sahte deterjan ele geçirildi Gölbaşı'nda minibüste sahte deterjan ele geçirildi
Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendini araçların önüne attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 16:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kendini araçların önüne attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement