Adıyaman'da Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

25.08.2022 23:39
Adıyaman'da Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılacak Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın seremonisi gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılacak Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın seremonisi gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla yarın başlayacak şampiyonada 20 kulüp ve 500 yarışmacı mücadele edecek.

Yarışma öncesinde düzenlenen törende konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Tabiat Gölü'nde ilk kez bu tür yarışmanın düzenlendiğini söyledi.

Gölbaşı Gölü'nün yarışmalara müsait olduğunu vurgulayan Çuhadar, şöyle konuştu:

"Kürek Sporları Şampiyonası Türkiye'de ilk defa doğuda, Adıyaman'da yapılıyor. Bundan sonra Gölbaşı ilçemizin Balkan ve Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Çünkü bizde göl, doğa ve azim var. Gölbaşı ilçemiz her zaman ilklerin ilçesi olmuştur. İnşallah bu azim devam ettiği sürece arkadaşlarımızla birlikte çok güzel işler yapacağız."

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise kürek sporunun öneminden bahsetti.

Amaçlarının bütün gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, kürek sporuna teşvik etmek ve gençlik için güzel bir gelecek hedeflemek olduğunu belirten Ertürk, "Bizim sporumuz zor bir spor. Bizi Adıyaman'a ve Gölbaşı'na teşvik eden ve Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın Gölbaşı ilçesinde yapılmasında emeği geçen valimize, vekilimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. 2 gün boyunca burada çok keyifli müsabakalar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, müsabakaların yapılacağı Gölbaşı Gölü'ndeki parkuru tekneyle gezerek incelemelerde bulundu.

Organizasyon 28 Ağustos Pazar final yarışlarıyla tamamlanacak.

YORUMLAR
500
ABD'den vize tartışmasıyla ilgili ortamı yumuşatan çıkış: Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesini istemeyiz ABD'den vize tartışmasıyla ilgili ortamı yumuşatan çıkış: Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesini istemeyiz Tip Milletvekili Ahmet Şık: 'Gülşen Hanım'a Atfedilen ve Suçlama Konusu Yapılan Şeyin Kanuni Karşılığı Yok' Tip Milletvekili Ahmet Şık: 'Gülşen Hanım'a Atfedilen ve Suçlama Konusu Yapılan Şeyin Kanuni Karşılığı Yok'
Kaynak: AA

Denizcilik, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Galibiyet sonrası konuşan Jorge Jesus, tek endişesini dile getirdi: Onları mutlu etmek istiyorum
22:51 ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı
22:44 Ünlü şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne alkışlarla girdi!
22:41 Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler
22:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen ile ilgili ilk açıklama: Hemen serbest bırakılmalı
22:31 Bakan Nebati'den tutuklanan Gülşen hakkında ilk yorum: Şiddetle kınıyorum
22:13 İngiltere'de bir evin penceresinde fark edildi! Dev yılan korku saçtı!
21:56 Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi!
21:53 Malmö'ya yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti!
21:49 Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 23:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement