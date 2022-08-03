Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

03.08.2022 12:22
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Mahmut Tatas idaresindeki 63 PU 900 plakalı Ford marka kamyonet, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yaycı'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yaycı, yaralandı. Yaralı Ahmet Yaycı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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