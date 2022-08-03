Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yaycı, yaralandı. Yaralı Ahmet Yaycı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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