Adıyaman'ın ihracatı 2020'de salgına rağmen yüzde 57 arttı

Adıyaman'dan 2020 yılında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen artarak 105 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2019 yılında 67 milyon dolar ihracat yapan kent, 2020'de dış satımlarını yüzde 57 arttırarak ihracatını 105 milyon dolara çıkardı.

Kentten yapılan tekstil, mobilya ve mermer ihracatında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Çin gibi ülkeler ilk sıralarda yer aldı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, AA muhabirine, yatırımcıların batıda yatırım yapmakta zorlandığını ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini tercih ettiğini söyledi.

Batıdaki birçok yatırımcının Anadolu'ya geleceğine inandığını, Anadolu'nun üretim merkezi olacağını belirten Uslu, tüm dünyayı etkisi altına alan salgında Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini anlattı.

Devletin salgın zamanında üzerine düştüğünü yaptığını, sanayiciye, tüccara destek verdiğini ve vermeye de devam ettiğini dile getiren Uslu, kentin 2020'deki ihracatını 2019'a göre yüzde 57 arttırmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kent ihracatının lokomotif sektörlerinin başında tekstilin geldiğini, mermer ve mobilya sektörlerinin de ciddi oranda ivme yakaladığına işaret eden Uslu, "Ürünlerimizi özellikle Avrupa ülkelerine, İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Bahreyn gibi ülkelere yapıyoruz. Çin'e ciddi mermer ihracatı gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda Ortadoğu ülkelerine ihracatımız arttı." dedi.

Adıyaman'ın yatırımcılar açısından cazip bir kent olduğuna işaret eden Uslu, "Biz burada durmayacağız, firmalarla kontağa geçeceğiz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte ihracatımızı daha da arttıracağız." diye konuştu.