Adıyaman'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Adıyaman'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile bazı köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Adıyaman'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile bazı köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, ilçe merkezinde akşam yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.


Kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini ifade eden Aydın, ilçe merkez ve taşımalı eğitim veren tüm okulların yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini belirtti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy okulları ile taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.


Çelikhan İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.


Acar, kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Ortaokulu ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokulunda 6 Ocak Pazartesi eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Adıyaman, Çelikhan, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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