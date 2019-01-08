Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın İki İlçesindeki Okullara 'Kar' Tatili

Adıyaman'ın İki İlçesindeki Okullara 'Kar' Tatili

59 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ve Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Adıyaman'ın İki İlçesindeki Okullara 'Kar' Tatili, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ve Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Besni Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı yarın ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (9 Ocak Çarşamba günü) yarın ilçe genelinde tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gölbaşı'ndaki hamile, yaşlı ve engelli  memurlar da idari izinli sayıldı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:29 Kaynak: DHA

Besni, Adıyaman, Güncel
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