Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın Kahta İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Engin Akel kazandı.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Engin Akel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Engin Akel 18 bin 451, Saadet Partisi adayı İbrahim Yusuf Turanlı 17 bin 836, İYİ Parti adayı Erdoğan Özer bin 43 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Engin Akel, AK Parti, Kahta, Adıyaman, Güncel
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