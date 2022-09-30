Çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı

Yeni Mahallede bulunan Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinde çim biçme makinesini alev alması sonucu R.B. ve M.B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken, öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Kaynak: AA

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