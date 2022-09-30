Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yeni Mahallede bulunan Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinde çim biçme makinesini alev alması sonucu R.B. ve M.B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken, öğrenciler okuldan tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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