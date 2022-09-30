Çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı

30.09.2022 10:52
Çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeni Mahallede bulunan Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinde çim biçme makinesini alev alması sonucu R.B. ve M.B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken, öğrenciler okuldan tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çim biçme makinesinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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