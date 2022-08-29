Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 58 kök hint keneviri, 525 gram kurutulmuş hint keneviri, 57 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 esrar öğütme aparatı, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 9 sikke, 3 testi, 2 hançer ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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