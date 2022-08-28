Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

28.08.2022 13:07
Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Fırat Mahallesi Ramazan Yıldırım Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahla kavgaya dönüşen kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Dede (23) ve Abdullah Mırkıt (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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