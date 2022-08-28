ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI

28.08.2022 10:50

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre borç-alacak nedeniyle husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüşen tartışmada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Dede (23) ve Abdullah Mırkıt (23) yaralandı. Yaralılan, ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Fatih'te kendilerini almayan taksiciye saldırdılar, o anlar kamerada Fatih'te kendilerini almayan taksiciye saldırdılar, o anlar kamerada Fatih'te kendilerini almayan taksiciye saldırdılar, o anlar kamerada Fatih'te kendilerini almayan taksiciye saldırdılar, o anlar kamerada
Kaynak: DHA

Fırat, kavga, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI - Son Dakika
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