ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre borç-alacak nedeniyle husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüşen tartışmada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Dede (23) ve Abdullah Mırkıt (23) yaralandı. Yaralılan, ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.