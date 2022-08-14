Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

14.08.2022 17:04
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muhammed D. (32) idaresindeki 33 BLT 91 plakalı otomobil ile Ebutalip A. (32) yönetimindeki 33 AHL 648 plakalı otomobil, Çıralık köyü yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlardaki Hüseyin D. (84), Zahide D. (38) ile Abdulsamet Ç. (12) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin D, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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