Tarih belli oldu! TOGG'un ardından bir yerli otomobil daha yollara çıkıyor

Putin'in tahıl sitemine Erdoğan'dan yanıt: Haklı olduğu bir konu var

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Muhittin Yıldırım (60) yönetimindeki 16 JNG 24 plakalı otomobil ile Mehmet Celal Uçar (40) yönetimindeki 27 AEZ 592 otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve otomobillerde bulunan Hüseyin Öner (23), Derya Yıldırım (37) ve Reyhan Yıldırım yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Muhittin Yıldırım, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.