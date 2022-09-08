ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI

08.09.2022 11:14

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Muhittin Yıldırım (60) yönetimindeki 16 JNG 24 plakalı otomobil ile Mehmet Celal Uçar (40) yönetimindeki 27 AEZ 592 otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve otomobillerde bulunan Hüseyin Öner (23), Derya Yıldırım (37) ve Reyhan Yıldırım yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Muhittin Yıldırım, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika

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