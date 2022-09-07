Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muhittin Yıldırım (60) idaresindeki 16 JNG 24 plakalı otomobil, Kahta - Akıncılar kara yolu Gülahmet köyü yol ayırımında, Mehmet Celal Uçar (40) yönetimindeki 27 AEZ 592 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları Kahta ve Göçeri Devlet hastanelerine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika