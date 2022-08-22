ADIYAMAN'DA, 250 POLİSLE NARKOTİK UYGULAMASI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA, 250 POLİSLE NARKOTİK UYGULAMASI

22.08.2022 09:22

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde 250 polisin katılımıyla Narko Kahta uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde 250 polisin katılımıyla Narko Kahta uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ilçe genelinde narkotik uygulaması yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği dronlarla da havadan görüntülenen uygulamada, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı uygulamada D.Ç., M.E. ve Z.M. üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA, 250 POLİSLE NARKOTİK UYGULAMASI - Son Dakika

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