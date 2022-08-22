Simitçi çocuğun hareketi Türkiye'yi hüngür hüngür ağlattı! Merhamet böyle bir şey

İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ilçe genelinde narkotik uygulaması yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği dronlarla da havadan görüntülenen uygulamada, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı uygulamada D.Ç., M.E. ve Z.M. üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA, 250 POLİSLE NARKOTİK UYGULAMASI - Son Dakika

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