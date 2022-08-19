Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

19.08.2022 11:01
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Narince köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönüne giden Hüseyin Şahin (38) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Şahin ile yanındaki akrabaları Emin (40), Emre (23), Ayşe (74) ve Ezgi Şahin (27) yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Şahin, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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