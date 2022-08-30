Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 12:34
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkuta ve Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Etkinlik daha sonra Kaymakam Korkuta tarafından tebriklerin kabul edilmesiyle devam etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gölbaşı

Gölbaşı Hükümet Konağı önündeki programda, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Personel Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Çağdaş Dirik, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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