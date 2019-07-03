Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın kaldırım işgallerine geçit verilmeyecek
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Adıyaman'ın kaldırım işgallerine geçit verilmeyecek

40 dakika önce

Halkın çözümünü istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri için düğmeye basan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyardı.

Adıyaman'ın kaldırım işgallerine geçit verilmeyecek, System.String[]
Halkın çözümünü istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri için düğmeye basan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyardı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın göreve gelmesinden sonra üzerinde hassasiyetle durulan konuların başında olan kaldırım işgali ile ilgili denetimlere başladıklarını söyleyen Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyardıklarını, çözüm bulunamaması durumunda yazılı bir ihbarname göndererek kabahatler kanununun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulayacaklarını dile getirdi. Kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu da hatırlatan yetkililer, kaldırım işgallerine izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Şehir merkezindeki birçok noktada kaldırım işgali konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Vatandaşların rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımlar esnaflar tarafından işgal edildiği için halkımız belli noktalarda yol ortasında yürümek zorunda kalıyor. Bundan dolayı belediye başkanımızın talimatlarıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yaptık" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:08 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
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