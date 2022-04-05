Adıyaman'ın kültürel mirasları kadınlara ilham kaynağı oluyor - Son Dakika
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Adıyaman'ın kültürel mirasları kadınlara ilham kaynağı oluyor

05.04.2022 12:01

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerleri, Kadın ve Gençlik Merkezindeki çeşitli kurslarda süs eşyalarına resmediliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerleri, Kadın ve Gençlik Merkezindeki çeşitli kurslarda süs eşyalarına resmediliyor.

Adıyaman Belediyesine bağlı Kadın ve Gençlik Merkezinde açılan, su kabağı, bakır işleme, halı atölyesi kurslarına katılan kadınlar, burada süs eşyalarına kentin tarihi ve kültürel mirasını, el emekleriyle işliyor.

Merkezin koordinatörü Ramazan Dinç, AA muhabirine, 20 ila 40 yaş grubundaki genç ve kadınlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kentte 7'ye yakın merkezin olduğunu ifade eden Dinç, merkezlerde yılda 5 bin kadına ulaşıldığını bildirdi.

Adıyaman'ın tarihi geçmişine dikkati çekerek kurslardaki süslemelerde de bu değerlere öncelik verildiğini anlatan Dinç, şunları belirtti:

"Adıyaman birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehrimiz. Biz de bu şehrin tanıtımı için kurslarımızdaki el sanatlarında tarihi güzelliklerimizi değerlendiriyoruz. Yani tarihimizle el sanatlarımızı buluşturuyoruz. Bu anlamda Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, ters lale gibi birçok güzellik kurslarımızdaki süs eşyalarında buluşuyor."

Kursiyerlerden Nazlı Azbay ise günlük hayatın stresinden kurtulmak için kursa geldiğini ve burada keyifli zaman geçirdiklerini aktardı.

Adıyaman'ın kültürel mirasları kadınlara ilham kaynağı oluyor
Adıyaman'ın kültürel mirasları kadınlara ilham kaynağı oluyor
Adıyaman'ın kültürel mirasları kadınlara ilham kaynağı oluyor
Adıyaman'ın kültürel mirasları kadınlara ilham kaynağı oluyor

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Kaynak: AA

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