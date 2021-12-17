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Adıyaman'ın kültürü ve lezzetleri İstanbul'da tanıtılıyor - Son Dakika

Adıyaman'ın kültürü ve lezzetleri İstanbul'da tanıtılıyor

17.12.2021 17:27
Adıyaman'ın kültürü ve lezzetleri İstanbul'da tanıtılıyor

Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyaman Vakfı tarafından organize edilen Adıyaman Tanıtım Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor.

Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyaman Vakfı tarafından organize edilen Adıyaman Tanıtım Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor.

Adıyaman Tanıtım Günleri açılış töreninde, Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi tarafından Adıyaman yöresine ait folklor gösterisi sunuldu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, törendeki konuşmasında, "kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti" Adıyaman'ı sahip olduğu tüm değerlerle Türkiye'nin aynası ve mozaiği İstanbul'da tanıttıklarını belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Adıyamanlı sanatçı Latif Doğan sahne aldı. Alanda iki dev çadırdan birinde resmi kurumlar tanıtımlarını yaparken, esnaf yöresel ürünlerin satışını yaptı. Ziyaretçiler ise yöreye özgü kebaplar, içli köfteler, çiğ köfteler, hıtap, narlar, Besni üzümü, peynir helvası gibi lezzetleri tattı.

Etkinlik sırasında, Nemrut Dağı heykellerinin çiğ köfteden yapılan kopyaları ile Kahta, Besni, Tut, Çelikhan, Samsat, Gölbaşı ve Sincik ilçelerinin stantlarında yöreleri tanıtan eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Açılış törenine, AK Partili bazı milletvekilleri ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal ve Çağdaş Adıyamanlılar Derneği Başkanı Aziz Binzet ile davetliler katıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı, Halk Eğitim Merkezi, İstanbul, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'ın kültürü ve lezzetleri İstanbul'da tanıtılıyor - Son Dakika


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