Adıyaman'ın önemli kanaat önderi Seyda Hoca aşı oldu - Son Dakika

Adıyaman'ın önemli kanaat önderi Seyda Hoca aşı oldu
30.03.2021 09:42
Adıyaman'ın önemli manevi kanaat önderlerinden olan Şeyh Seyda Molla Muhyeddin El Cezeri (Seyda Hoca) korona virüs aşısını yaptırdı.
Adıyaman'ın önemli manevi kanaat önderlerinden olan Şeyh Seyda Molla Muhyeddin El Cezeri (Seyda Hoca) korona virüs aşısını yaptırdı.
Adıyaman'ın manevi önderlerinden Seyda Hoca olarak bilinen Şeyh Seyda Molla Muhyeddin El Cezeri (63) aşısını yaptırdı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ve beraberindeki görevliler Seyda Hoca'ya aşısını evinde yaptı.
60 yaş üstü bireylerin aşılanmaya başlamasıyla birlikte aşısını olan Seyda Hoca, "Rabbim bizlere ve tüm insanlığa şifa nasip etsin inşallah. Allah'a güveneceğiz, şifa Allah'tan. Aşı bunu vesile olacak inşallah" dedi. - ADIYAMAN
Son Dakika Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu