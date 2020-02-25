Adıyaman'ın sağlıkta ki durumu değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'ın sağlıkta ki durumu değerlendirildi - Son Dakika

Adıyaman'ın sağlıkta ki durumu değerlendirildi

6 saat önce

Adıyaman'da 2019 yılında yapılan sağlık yatırımları ve 2020 yılı hedeflerinin konuşulduğu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman'ın sağlıkta ki durumu değerlendirildi, System.String[]

Adıyaman'da 2019 yılında yapılan sağlık yatırımları ve 2020 yılı hedeflerinin konuşulduğu değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz başkanlığında, Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Değerlendirme toplantısında, 2019 yılında yapılan çalışmalar, istatistiki veriler, 2019 yılı yatırımları ve 2020 yılı hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler istişare edilerek, mali tabloların analizleri, yeni açılacak olan sağlık tesisleri ve planlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler verildi.


Sağlık Müdürü Erdoğan Öz konuşmasında, "Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği eşit ve en üst seviyede yararlanmayı sağlayarak dengeli bir sağlık hizmeti sunmak, kişilerin yaşam kalitesini ve hayat standardını yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Hedefimize ulaşmamızda destek ve katkılarını bir an olsun bizlerden esirgemeyen Valimiz Aykut Pekmez'e, tüm milletvekillerimize ve gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık yöneticilerimiz ve sahada çalışan tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Daha sonra Uzm. Dr. Selçuk Aksöz tarafından Corona/Covid-19 virüs ile ilgili bilgilendirme sunusu yapıldı.


Özellikle son günlerde başta Çin olmak üzere birçok ülkeye yayıla virüsün bulaşma yolu, korunmak için neler yapılması gerektiği, el yıkama ve hijyen alışkanlığının önemi hakkında sağlık çalışanlarına gerekli bilgilendirme yapıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir
Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim

Son Dakika Haberleri
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 00:51:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'ın sağlıkta ki durumu değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]