Adıyaman'ın Samsat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Fırat kazandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Fırat kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Fırat bin 200, Saadet Partisi adayı Hayrettin Kuştepe 766, MHP adayı Sadık Öztürk 35 oy aldı.



-Fırat'ın özgeçmişi



02 Eylül 1980 yılında Samsat ilçesinde doğan Fırat, ilk, orta ve lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünü bitiren Fırat, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı.



Fırat, 1977'de otogaz dönüşümü ve yedek parça üzerine şirket kurdu.

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