Adıyaman'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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Adıyaman'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

30.08.2022 17:50
Adıyaman'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dün serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dün serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti.

İlçenin Uzuntepe köyünde yaşayan Halit Keskin (13) dün serinlemek için sulama kanalına girdi.

Boğulma tehlikesi yaşayan Keskin'i yakınları sudan çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Samsat Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, hastanedeki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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