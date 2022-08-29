Serinlemek isterken canından oluyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Serinlemek isterken canından oluyordu

29.08.2022 16:19
Serinlemek isterken canından oluyordu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Halit K., kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Halit K., kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinin Uzuntepe Köyü yakınlarında bulunan sulama kanalına girerek serinlemek isteyen 13 yaşındaki Halit K., biranda su içerisinde çırpınmaya başladı. Köylüler tarafından fark edilen çocuk, köylülerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halik K., önce Samsat Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kürek Milli Takımı seçme yarışları Adıyaman'da yapıldı Kürek Milli Takımı seçme yarışları Adıyaman'da yapıldı Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek isterken canından oluyordu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
14:50 Adana Demirspor'da beklenen son: Balotelli şehirden ayrıldı, yeni takımına imza atmaya gidiyor
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Serinlemek isterken canından oluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement