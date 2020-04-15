Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir cadde karantinaya alındı - Son Dakika

Giriş ve çıkışların yasaklandığı caddede polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, önlem alındı.

Karaman Mahallesinde bulunan Ertürkler Caddesi'nde, ikamet eden bir ailenin 3 ferdinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde bir cadde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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