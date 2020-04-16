Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Kurul tarafından dün Karaman Mahallesi'ndeki Ertürkler Caddesi'nde ikamet eden bir ailenin 3 ferdinin testinin pozitif çıkması üzerine caddede karantina uygulaması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, uygulamanın genişletilmesine ve mahallenin tamamında 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, önlem alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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