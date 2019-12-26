Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezi ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezi ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Aydın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 27 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile İnlice beldesi, Alancık, Yarpuzlu, Eski Köy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Punarbaşı, Karasu köy okulları tatil edildi." dedi.

Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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